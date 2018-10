L’île de Nuku Hiva fête les 80 ans de mama Yvonne

D’après un communiqué

La famille de Mme Yvonne Katupa, que tout le monde appelle mama Yvonne aux Marquises, a organisé le week-end dernier à Hatiheu, sur l’île de Nuku Hiva, une grande fête pour les 80 ans de cette dame, maire déléguée de Hatiheu depuis 1985, connue aux quatre coins du monde grâce aux touristes qu’elle rencontre régulièrement dans son restaurant qui a ouvert en 1972.Elle accueille en effet notamment les touristes du Aranui depuis 1984. À Nuku Hiva, tout le monde connaît mama Yvonne. Figure emblématique de la vallée de Hatiheu, Yvonne Katupa milite pour la préservation du patrimoine marquisien depuis de nombreuses années.Une grande partie de la population des villages de Aakapa, Hatiheu, Taipivai et Taiohae a assisté à cet événement. Le maire de Nuku Hiva et le tavana hau du Pays étaient également présents. Des membres de sa famille sont également venus de Papeete pour répondre à cette invitation.Après une messe célébrée en l’église de Hatiheu, avec en fin de cérémonie un "joyeux anniversaire" chanté en anglais, français et marquisien, mama Yvonne a parcouru à pied la route menant à son restaurant au son des tambours marquisiens. Des groupes de chants et danses se sont produits avant un repas grandiose offert par la famille et la population.