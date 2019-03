L'humoriste Yepo : l'étoile montante du fenua

Rédaction web avec Sophie Guébel

Et quand elle n’est pas sur scène, Yepo écrit une à deux heures par jour. Son inspiration, elle la trouve dans la vie de tous les jours : "J'écris beaucoup pour ne pas perdre mes idées. Et quand je n'arrive pas à dormir, j'essaie d'écrire un sketch complet. Et même en écrivant le sketch, beaucoup d'autres idées arrivent en vrac. Cela devient Bagdad dans ma tête !".Dans ses écrits, la jeune humoriste délivre également des messages. La violence envers les femmes en fait partie. Un sujet d’actualité qui lui tient à cœur : "On meurt parce qu'on est malade, parce qu'on a eu un accident... Mais on ne peut pas mourir parce qu'on a reçu des coups de son compagnon. On est censé s'aimer et pas se donner des coups. Il ne faut pas se laisser faire".La femme d’aujourd’hui selon Yepo est celle qui doit se battre pour réaliser ses rêves, à l’image de sa mère, mais aussi de Michelle Obama. Deux modèles de référence pour la jeune comédienne.