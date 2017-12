L'humoriste Jarry au fenua en mars

Jarry emmène son univers Atypique en Polynésie française. L'humoriste sera sur le motu de l'Intercontinental en mars prochain. Le communiqué de presse indique :



" A la croisée du stand-up et de la galerie de personnages, Jarry propose un spectacle fou et atypique. "



Dans son spectacle, l'artiste revient sur ses différentes expériences professionnelles.



" Avec sa gestuelle bien à lui, son sens du rythme tant dans le phrasé que dans les pas de danse cet "hurluberlu éberlué" bouscule les idées reçues, fait la peau aux stéréotypes et présente un spectacle mené tambour battant, déjanté et hors norme. "