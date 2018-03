"L'homme qui voulut être roi" : nouveau renvoi du procès en diffamation

La justice a ordonné ce mardi matin le renvoi du procès en diffamation des journalistes du journal Le Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme au 17 mars.



En 2013, après la parution de leur livre, "L'homme qui voulut être roi", Gaston Flosse avait engagé une procédure en justice pour diffamation. "A l'époque nous avions été particulièrement révoltés par la publication" de ce livre, déclare l'avocat de toujours de Gaston Flosse, Me Quinquis. Un livre "extrêmement diffamatoire" selon l'ancien président et son avocat. Dans "L'homme qui voulut être roi", les auteurs lui "imputent avec forte certitude" la responsabilité de la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud, dit JPK. Or, Me Quinquis le souligne, Gaston Flosse n'a "jamais été mis en cause" par la justice dans cette affaire.