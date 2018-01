L'étrange couleur de la rivière à Arue

Rédaction web

Qu’a-t-il bien pu se passer à Arue pour que la rivière passe du bleu au vert ? Ce vendredi matin, une habitante de la commune a posté une photo sur les réseaux sociaux. Dessus, la couleur de rivière est verte fluo. L’internaute s’interroge :« Savez-vous pourquoi ma rivière est verte ? »Depuis, commentaires et hypothèses en tout genre se succèdent. Certains y voient l’œuvre de martiens, d’autres du héro Hulk et d’autres encore de la pollution.Selon les services de la mairie, cette couleur viendrait de la fluorescéine. La substance chimique est, entre autres, utilisée lors d’opérations de sauvetage en mer.En avril 2016, plusieurs villes de France avaient eu le même spectacle rapporte RTL. La substance chimique avait été utilisée par des personnels de l’environnement qui voulaient dénoncer le manque de moyens et la baisse des effectifs dans le secteur.A Arue, pas de protestation. Selon les services de la mairie, la fluorescéine aurait été déversée suite à la manipulation d'un marqueur de mer.D'après la police municipale de Arue, la substance ne s'est pas déversée dans une rivière mais dans le réseau d'évacuation d'eau fluviale.Tout le monde assure :« Il n’y a aucun danger. Ce n’est pas toxique. »Encore utilisée en médecine la fluorescéine ne représente pas de danger, en petite quantité, ne représente pas de danger. Mais il est conseillé de ne pas en boire et les cas d'hypersensibilités peuvent arriver.La direction de l’Environnement ne s’est pas encore rendue sur place pour effectuer des relevés. L'eau, est quant à elle, redevenue marron en raison des fortes pluies.