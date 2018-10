L’emploi salarié marchand restait stable en août

D'après un communiqué

Selon les derniers chiffres publiés par l’Institut de la statistique de la Polynésie française, l’emploi salarié du secteur marchand (qui regroupe l’industrie, la construction, le commerce, l’hôtellerie-restauration et les autres services) restait stable en août dernier. L’emploi diminuait dans l'industrie et se stabilisait dans le commerce et les autres services. Par contre, il progressait dans la construction et l'hôtellerie-restauration, comme on peut le constater sur l’histogramme ci-dessous.Sur les douze derniers mois, l'indice de l'emploi a augmenté de 3,7 % alors que la variation moyenne annuelle observée de 2013 à 2017 est de + 1,4 %.