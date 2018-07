L'élite du taekwondo réunie à Mahina en août

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Ce sont deux rendez-vous incontournables pour les champions de taekwondo. Du 3 au 5 août prochains, les meilleurs mondiaux seront réunis à Mahina pour la President cup, d'abord et les Oceania, ensuite. Ces deux compétitions sont organisées par la Polynésie française et les trois fédérations de taekwondo, réunies en commission ad hoc pour une durée de six mois suite aux conflits entre les dirigeants.14 pays vont participer à la President cup qui se déroulera le 3 août : Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Australie, Lituanie, Etats-Unis, France, Bénin, Japon, Allemagne, Finalnde, Porto Rico et Inde. Les meilleurs taekwondoistes seront présents, parmi eux : l'Américain Jaysen Ishida, 5ème mondial.Pour les Oceania, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française seront sur le tapis de la salle omnisport de Mahina. La compétition débutera le samedi 4 août et se terminera le 5 août.Les dirigeants de la discipline espère par ces événements "monter au reste du monde la culture et la richesse du peuple polynésien", mais aussi de réaffirmer la position du fenua sur la scène internationale. "Dans le Pacifique, au niveau du taekwondo, Tahiti se classe en première position. En 2015, lors des jeux du Pacifique, la Polynésie française est passée première devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande", précise le communiqué.Le rayonnement de la Polynésie française sur la scène internationale s'explique aussi par les performances des athlètes comme Anne-Caroline Graffe (JO de Londres) et Raihau Chin.