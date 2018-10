L’élection d’Oscar Temaru annulée par le Conseil d’État

L'indépendantiste Oscar Temaru est condamné à un an d’inéligibilité, son élection en mai en Polynésie est annulée, et son compte de campagne définitivement rejeté, selon une décision publiée ce vendredi par le Conseil d'Etat.

"M. Temaru a méconnu les dispositions de l'article L52-12 du code électoral (...) qui impose que le compte de campagne des candidats soit accompagné des justificatifs de recettes", estime la plus haute juridiction administrative, dans une décision dont l'AFP a obtenu copie.

Les magistrats relèvent que "le compte de campagne de M. Temaru fait apparaître en recettes une somme de 3 745 800 Fcfp dans la rubrique ‘produits divers’". Or, "aucune pièce justificative n'a été jointe au compte déposé qui permette d'établir l'origine ni la régularité de ces recettes", soulignent-ils.

Le Conseil d'État a ainsi confirmé le rejet "à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et financement politiques" du compte de campagne de M. Temaru.

En outre, par la même décision, M. Temaru a été "déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la décision" et son élection à l'assemblée de la Polynésie française "annulée". C'est Cécile Tevaitau-Mercier, 4e sur la liste de la 3e section des îles du Vent du Tavini aux dernières élections, qui devrait prendre sa place dans l'hémicycle.

Enfin, l'indépendantiste "n'a pas droit au remboursement budgétaire de l'État", soulignent les magistrats.