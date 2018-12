L'école primaire de Mamao fait la chasse aux détritus

Le temps d’une matinée, des élèves auront joué les petites mains du Père Noël. Mais à la place des cadeaux, c'étaient des bouteilles, des canettes et des morceaux de plastique. "Les grandes personnes jettent trop leurs déchets et ils ne veulent pas les ramasser ou les mettre dans les bonnes poubelles", explique Kengi, élève en CM2. "Dès la maternelle, on a été sensibilisé, on nous disait comment il fallait trier. (...) Il faut avoir un pays très propre comme ça on va mieux respirer", ajoute la petite Jade.



Des consignes simples pour les élèves, du CP au CM2, mélangés et répartis en petits groupes. Un projet mené à bien grâce aux savoir-faire de l’association API. "C'est très important de protéger notre environnement pour nous et nos enfants. Il faut les sensibiliser et leur rappeler l'importance du tri", explique Réjane Tanepau, animatrice responsable à l’école Mama’o.