L'eau chocolat, bientôt un mauvais souvenir à Taravao ?

Rédaction web avec Laure Philiber

"Nous sommes encore sur un système de distribution d'eau basé sur la récupération des eaux de surface de rivière, et c'est pour cela que quand il pleut, l'eau change de couleur (...) Tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il y a un réel besoin de 'potabiliser' l'eau, cela fait partie des besoins immédiats à satisfaire chez chacun" explique Anthony Jamet, tavana de Taravao.À Pueu, les habitants se plaignent encore que l'eau est sale et boueuse. En revanche, à Teueue, on se ravit d'avoir enfin de l'eau potable : "Je bois l'eau du robinet. (...) C'est une fierté. Les enfants ne tombent jamais malades, on est contents" nous dit Odile, une riveraine.Pour l’heure, la commune met un point d'honneur à alimenter l'ensemble des écoles de Taiarapu-Est. Le prochain établissement scolaire à bénéficier de l'eau potable sera le Sacré-Coeur.En 2015, l'obligation de distribuer de l'eau potable pour les communes a été repoussée à 2024. Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier a demandé que l’échéance soit une nouvelle fois repoussée, à 2050.