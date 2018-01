L'avocat de Gaston Flosse conseille son maintien comme tête de liste

Dans cette vidéo Me Quinquis commence par expliquer une nouvelle fois les raisons pour lesquelles selon lui les peines d’inéligibilité de Gaston Flosse ne se cumulent pas.



Puis il annonce qu’en plus de son pourvoi en cassation il déposera une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en vue de déclarer illégal le principe de cumul ou non cumul des peines d’inéligibilité.



Il " conseille" en outre le maintien de Gaston Flosse comme tête de liste si la cour de cassation ne rendait pas sa décision avant la clôture du dépôt de candidatures, le 26 mars. Il s’attend dans ce cas à un recours devant le tribunal administratif face auquel il entend "arguer que la cour de cassation est saisie.



"Nous avons perdu une bataille, certes, mais pas la guerre », conclut l’avocat.



Jean-Baptiste Calvas