L'aventure Robinson : Maître Gims et Kendji Girac sur une île déserte

« L’Aventure Robinson », une aventure inédite et exceptionnelle sur une île abandonnée, sera ce vendredi sur le petit écran du Fenua.



Pendant cinq jours, Maître Gims et Kendji Girac – deux artistes reconnus aux nombreux succès musicaux – vont être coupés du monde face à une jungle hostile. Leur objectif premier sera de se retrouver, de rejoindre leur campement et de récolter un maximum d’argent pour l’association qu’ils ont choisie de soutenir. Un programme chargé pour ces deux hommes qui ne s’attendaient sans doute pas à vivre une telle expérience. Ils seront guidés tout au long du jeu par Denis Brogniart. Le célèbre animateur de "Koh-Lanta " jouera le rôle d’expert : il expliquera à travers une radio les différentes épreuves, les conditions climatiques du jour mais aussi les règles du jeu, sans jamais voir les deux artistes. Denis Brogniart retrouvera ensuite Maitre Gims et Kendji Girac afin de recueillir leurs impressions.

Crédit photo : SYLVAIN BUNEL / ALP / DR