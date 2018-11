L'avenir du thon obèse, au cœur des préoccupations du monde de la pêche

L'Union européenne, qui participe à la 21e réunion extraordinaire de la Cicta qui se tiendra à Dubrovnik, en Croatie, du 12 au 19 novembre, a fait une proposition en ce sens.

L'UE, plus gros pêcheur de thon obèse derrière le Japon, plaide pour soumettre les parties prenantes pêchant plus de 500 tonnes par an à des quotas jusqu'en 2023, sans donner de chiffre global.

L'UE propose aussi de réduire le nombre de DCP par navire et de renforcer les contrôles sur les navires.Pour Adam Baske d'IPNLF, une association qui soutient une pêche au thon à la ligne et durable, une baisse des quotas doit s'accompagner d'"un partage de l'accès aux ressources aux petits opérateurs et aux pays en voie de développement".

Certaines communautés aux Açores, à Madère, au Brésil ou encore au Sénégal sont très dépendantes du thon obèse, explique-t-il.

En 2007, la perspective de voir l'une des trois espèces de thon rouge (Thunnus thynnus) ajoutée à la liste de l'ONU des espèces menacées avait contraint la Cicta à instaurer un quota de pêche et de strictes mesures de contrôle sur 15 ans dans l'Atlantique-Est et en Méditerranée.

Depuis, le stock se reconstitue. Mais des relèvements des quotas en 2014 et 2017 suscitent la crainte des défenseurs de l'environnement. En 2020, ils atteindront 36 000 tonnes.