L’avenir de la ferme aquacole de Hao se discute ce jeudi soir

Le président du Pays et celui du TNOF vont se parler. Initialement prévue la semaine dernière, cette discussion par vidéo interposée devrait finalement avoir lieu ce jeudi soir. Au programme de ce rendez-vous : éclaircir l’avenir de la ferme aquacole de Hao. Depuis près de deux mois et un dernier échange de mails entre la tavana de Hao et les investisseurs chinois, plus de nouvelles. Pour le vice-président Teva Rohfritsch, qui s’exprimait chez nos confrères de Polynésie la 1ere dimanche dernier "le Pays a fait sa part de travail" et c’est aux investisseurs désormais de faire la leur.



Mais les choses ne sont pas aussi simples. Selon nos informations, Wang Chen apporte régulièrement des modifications qui remettent en cause toute la procédure. Dernièrement il a, par exemple, demandé à l’architecte de modifier les plans. Autre modification : TNOF souhaite désormais recouvrir les 78 bassins sur terre de panneaux solaires qui en plus de produire de l’énergie, auraient l’avantage de faire baisser la température de l’eau des bassins. Problème : ces changements modifient les paramètres du permis de construire qui, de ce fait, n’est toujours pas validé. Ces panneaux demandent également de nouvelles demandes d’ICPE (installation classées protection de l’environnement), donc des délais supplémentaires.