L'auteur du cambriolage de la maison de Rony Tumahai retrouvé

L'auteur du cambriolage du domicile de feu Ronald Tumahai , le 27 août dernier dans la vallée de Matitia, à Punaauia, alors que l'ensemble de ses proches assistait à sa veillée funèbre, a été retrouvé.

L’auteur du vol, âgé de 34 ans et défavorablement connu des services de gendarmerie, a été jugé en comparution immédiate ce jeudi et condamné à 10 mois d’emprisonnement ferme.

En détention provisoire pour une autre affaire, il a été reconduit à la maison d’arrêt de Nuutania à l’issue de sa comparution.Pour rappel, les faits s'étaient déroulés le lendemain de décès du maire de Punaauia. Le voleur a profité de l’absence de la famille de Rony Tumahai pour s’introduire à son domicile et y dérober de l’argent et des bijoux, principalement des colliers de perles, un bracelet en or ainsi que trois bagues de valeur. La famille a découvert ces vols à son retour de la veillée, vers 23 heures.



