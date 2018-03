L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est décédé

Rédaction web avec AFP

L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort mercredi à l'âge de 76 ans, ont annoncé ses enfants dans un communiqué."Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd'hui de notre père adoré". "C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail vivra encore de nombreux années", ont écrit ses enfants Lucy, Robert et Tim dans ce texte publié par l'agence britannique Press Association.Stephen Hawking était l'un des plus importants scientifiques des cinquante dernières années, reconnu pour son étude des trous noirs. Il est notamment l'auteur d' "Une brève histoire du temps".Stephen Hawking était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. Il se déplaçait depuis des années au moyen d'un fauteuil roulant et s'exprimait au moyen d'un ordinateur et d'une synthèse vocale.