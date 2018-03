L'association des donneurs de sang recherche des volontaires

L'association des Donneurs de Sang de Polynésie recherche des volontaires. Objectif : reconstituer son bureau et relancer ses activités, en lien avec le centre de transfusion sanguine (CTS) du Taaone.



L'association a pour but d'informer le public sur l'utilité et la facilité du don du sang, sensibiliser le public, et plus particulièrement les jeunes au don, mobiliser, valoriser et apporter un appu au CTS pour les collectes de sang.