L'association Moruroa e tatou s'est retrouvée à Papara

Moruroa e tatou peine à se relever après les décès de deux de ses éminents membres, John Doom et Bruno Barrillot. Pour son président, Roland Oldham, il est urgent de renforcer le bureau avec des personnes prêtes à s’investir pour la cause.



Moruroa e tatou a débuté une tournée dans les îles. L'association veut aussi dénombrer les cas de cancer sur chaque île de Polynésie.



Tapati Mitema, vice-président de l'association sera sur le plateau du Ve'a et du JT de TNTV ce samedi soir, à partir de dimanche soir.



Rédaction web