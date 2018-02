L’association Haururu veut créer un centre d’immersion culturelle à Papenoo

D'après communiqué

Le Fare Hape sera bientôt revalorisé. C’est ce que souhaite l’association Haururu qui en assure l’entretien, l’aménagement et l’animation. Elle souhaite le transformer en Fare Fenua : un centre d’immersion culturelle.Son projet prévoir de créer un village à vocation culturelle, environnementale et touristique.Il sera composé d’un fare arioi, d’un fare rapaau, d’un fare aira’a upu, d’un fare tutu et de deux fare nana’o. Des formations culturelles y seront proposées sur le savoir-faire et la culture polynésienne.Pour mener à bien son projet, l’association de Papenoo a sollicité un soutien financier au gouvernement. Celui-ci lui a été accordé ce mercredi, à hauteur de 10 millions de francs.