L’association Fenua Animalia va être dissoute

Mahinatea Flohr

Faute de bénévoles mais surtout de moyens, l’association Fenua animalia a annoncé sa dissolution sur sa page Facebook , mardi 3 avril.Créée en 1996, Fenua animalia est une association de protection animalière. Son but : faire cesser la maltraitance des animaux sur le fenua.Gérante d’un refuge animalier, l’association a milité activement pour la mise en place d’une véritable politique de stérilisation. En vain.Déjà menacée de fermeture il y a deux ans pour les mêmes raisons, il semblerait que l’association vivait sur l’épargne de la présidente et qu’aujourd’hui ses fonds ne suffisent plus. L’association précise dans un commentaire sur sa publication que plusieurs appels à bénévols ont été effectués, mais que « le statut de l’association ne permet plus quoique ce soit ».Contactée, la présidente de l’association n’a pas souhaité faire de commentaire.