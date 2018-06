L'association Cruisin au secours des étudiants polynésiens en métropole

Manon Della-Maggiora

Partir, quitter le fenua pour suivre des études en métropole, pas toujours facile. Les démarches sont parfois compliquées et vivre sur le continent quand on a connu que les îles, cela peut être difficile.Les associations d'étudiants polynésiens soutiennent ceux qui se lancent dans l'aventure. Mais parfois, les AEPF ne suffisent pas.Trois anciens étudiants polynésiens ont donc créé Cruisin, une association qui aide les étudiants et leurs familles dans les démarches diverses. Tehotu Tanata, Teva Geros et Vaihere Lo se sont investis dans les AEPF de leur ville lorsqu'ils étaient étudiants. Aujourd'hui entrés dans la vie active en métropole, ils continuent d'aider les jeunes polynésiens. "Nous nous sommes rendus compte qu’il était parfois impossible d’initier des projets de grande ampleur et de les faire durer dans le temps du fait de la rigidité des statuts et de la durée limitée des mandats au sein des AEPF. (...) Faire vivre une AEPF alors qu’on est étudiant n’est pas mince affaire, nous en avons fait l’expérience et cela requiert beaucoup de temps, d’énergie, de mental et des moyens."Cruisin vient donc en soutien aux AEPF et complète leurs actions. "Nous agissons aujourd’hui comme un véritable relais d’information pour les étudiants polynésiens en diffusant des informations, des conseils et des astuces quotidiennement via notre page Facebook. (...) A côté de cela, nous essayons de mettre en place différents supports afin de favoriser certaines démarches. Nous avons créée sur le même modèle que Ta VAG (ta valise administrative générale, une check liste des documents importants à avoir pour poursuivre ses études dans l’hexagone, NDLR) de la fédération AEPF, un dossier "de demande de location" avec lequel l’étudiant pourra démarcher un appartement. Nous avons conscience qu’aujourd’hui la demande en matière de logement est devenu forte dans l’hexagone, il convient alors de se démarquer rapidement et efficacement."L'association est aussi en train de développer un guide étudiant qu'elle souhaite distribuer en Polynésie.Cruisin développe également des partenariats avec différents organismes : "nous avons conclu avec la société générale un partenariat destiné à faciliter l’ouverture des comptes bancaires des étudiants polynésiens."Tehotu, Tev et Vaihere sont conscients qu'il y a beaucoup à faire et que tout cela demande du temps. "Ce qui nous motive à continuer c’est le plaisir d’aider et de rassurer ces nouveaux étudiants et leur famille pour qu’ils commencent leur nouvelle vie dans l’hexagone dans les meilleures conditions."