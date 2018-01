L'assemblée lance une consultation citoyenne sur les évasans

A l’assemblée de Polynésie, une mission d’information composée d’élus souhaite se pencher sur la qualité de l’accueil et la prise en charge des patients et de leurs accompagnateurs, lors d’une évacuation sanitaire en France et en Nouvelle-Zélande.Pour compléter son analyse du sujet, elle met en place sur Facebook, un appel à témoignage auprès de la population à travers un questionnaire simple en Français et en Tahitien. Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 janvier, 6 questions sont posées aux internautes afin d’obtenir leurs témoignages et leurs propositions pour améliorer la prise en charge sociale et humaine des bénéficiaires d’EVASANS internationales.