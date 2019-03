L'art des îles Tonga s'invite à Tahiti

Rédaction web avec Sophie Guébel

Les artistes ont été invités par le Centre des Métiers d’Art (CMA). Depuis une semaine, ils sont aux côtés des élèves pour partager leur art et leur culture. Un moment d’échange pour découvrir les précurseurs de la peinture tongienne : "les artistes viennent partager une vision du monde et faire le lien entre la tradition et la modernité. (...) Ce sont des peintures qui ne sont pas traditionnelles. On a des précurseurs de la peinture tongienne aujourd'hui et c'était donc intéressant de les recevoir. (...) Pour que des artistes puissent vivre aujourd'hui, il faut qu'ils voyagent dans toute l'Océanie. Il faut faire circuler l'art" explique Tokai Devatine, enseignant au CMA. Leur travail avec les élèves sera exposé le 22 mars. Objectif de ces échanges : créer un réseau d’artistes d’Océanie. À leur tour, le centre des métiers sera invité à se rendre à Tonga.L’exposition des trois artistes tongiens est visible jusqu’au 19 mars à la galerie Winkler.