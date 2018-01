L’armée néo-zélandaise retrouve un canot de sauvetage avec sept personnes

C’est la NZ Defence Force qui a retrouvé, ce samedi, un petit canot de sauvetage dans la partie centrale du Pacifique.L’armée participe aux recherches pour tenter de retrouver un catamaran aux îles Kiribati qui transportent une cinquantaine de passagers à son bord. Le navire n’a plus donné aucun signal depuis plus d’une semaine.Ce samedi matin, une petite embarcation de 4 à 5 mètres , selon le New Zealand Herald, a été découverte en mer par l’avion des forces armées. Les secours leur ont envoyé de l’eau et une radio.Le centre de secours en mer de Nouvelle-Zélande a indiqué qu’un bateau de pêche a été mandaté pour aller chercher ces sept personnes.Selon les secours, ce canot de sauvetage pourrait être l’un des deux canots qui étaient à bord du ferry disparu.Les recherches pour tenter de retrouver d’autres survivants se poursuivent.