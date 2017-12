L'arche de Noël

C’est l’avant-veille de Noël. Oliver et sa petite soeur June répètent la pièce que leur maman a montée. Mais l’esprit n’est pas à la fête : leurs parents sont en train de se séparer car ils s’entendent plus. Leur père Rémy ne pense qu’à son travail, il est devenu irascible, a perdu tout sens de l’humour et déteste la fête de Noël.



Mais pendant la nuit Oliver et June reçoivent la visite d’une bande d’animaux de la ferme, emmenée par Clark le chien. A la grande surprise d’Oliver, ces animaux sont doués de parole et ils viennent pour lui demander de convaincre son père de ne pas saisir leur ferme. Après avoir écouté leur plan, Oliver accepte de les aider ...



Téléfilm américain réalisé par Justin G. DYCK

Avec Brian COOK | Keith COOPER