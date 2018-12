L’appel de l’île Sœur pour le réveillon

Rédaction web avec Thierry Teamo

Il y avait affluence, ce samedi matin au quai de Papeete. Parmi les passagers en partance pour Moorea, il y avait des personnes venues de loin pour y passer le réveillon du Nouvel An.Comme Michou, venue "exprès de la Martinique pour aller passer les fêtes de fin d’année à Moorea". "J’habite dans une île qui est très belle, mais Moorea c’est très très beau aussi", confie-t-elle dans un sourire.A quelques mètres, on tombait sur une autre Martiniquaise, Suzy, qui attendait également le bateau pour fêter le réveillon en famille sur l’île Sœur.En dehors des touristes, il y avait bien sûr des habitants de Tahiti qui n’y allait que pour le week-end avant de rentrer dimanche, voire lundi pour passer le réveillon.Enfin, il y a ceux qui vivent à Moorea depuis des années, comme Alexandre, pour qui la hausse du nombre de visiteurs est devenue une question d’habitude. "Ils viennent pour nos belles plages", assure-t-il.En cette période de fin d’année, les deux armateurs qui assurent les navettes entre Tahiti et Moorea enregistrent une augmentation des liaisons maritimes.Toutefois, du côté du Aremiti par exemple, "il n’y aura qu’un aller-retour le 1janvier, ce sera suffisant", explique Vanini, l’assistante de direction de la compagnie. "Ce sont les vacances, les gens sont déjà plus ou moins tous partis, du coup pour le 1tout le monde est déjà à Moorea, à part ceux qui se décideront au dernier moment…"Chaque année, près de 1,7 million de passagers empruntent le chenal entre Tahiti et Moorea.