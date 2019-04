L'animateur radio Laurent Moretto est décédé

Rédaction web

Il animait la matinale de Radio 1 depuis 12 ans. Laurent Moretto est décédé samedi à l'âge de 51 ans des suites d'une maladie, ont annoncé ses confrères et amis.Après une carrière dans plusieurs radios françaises, il devient animateur vedette de l’émission Moteurs de la télévision RTL en Belgique.C'est en 2007 que Laurent Moretto arrive en Polynésie. Sportif et amoureux de la nature, il se passionne rapidement pour le fenua et ses fonds marins.Sa disparition a particulièrement ému le monde des médias en Polynésie. Une veillée sera organisée mardi soir de 17 à 21 heures au salon funéraire Min Chiu à Arue, en son hommage.