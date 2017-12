L’ancien footballeur George Weah élu président du Liberia

A 51 ans, l’ancien joueur de foot du PSG et de Monaco devient le 25e président du Libéria et succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme à avoir été élue chef d’Etat en Afrique.

George Weah, unique joueur africain vainqueur du Ballon d’Or en 1995, a remporté 61,5% des voix lors du second tour de la présidentielle mardi contre 38,5% au vice-président Joseph Boakai.



Au programme de Weah, pour ce petit Etat d’Afrique de l’Ouest toujours meurtri par une guerre civile achevée il y a 14 ans sur un terrible bilan de 250 000 morts : modifier le système de soins, renforcer l’éducation, relancer les sites miniers et moderniser les infrastructures afin de relancer le tourisme dans le pays.