L'agence Moody's améliore la note la Polynésie

Les autres sujets du compte-rendu du conseil des ministres :

- Tarification des annonces judiciaires et légales



- Attribution d’aides financières pour soutenir et redynamiser les entreprises



- Aide du Pays pour la promotion de la Perle de culture de Tahiti



- Partenariat entre le Pays et la CCISM pour accompagner les entreprises exportatrices polynésiennes



- Indice des prix à la consommation : baisse de 0,5% sur douze mois



- Subvention en investissement à l’Office Polynésien de l’Habitat pour l’opération « Réaménagement de l’immeuble Teroma Transit »



- Fréquentation touristique : hausse de 7,6% sur les 10 premiers mois de l’année



- Subvention à Tahiti Tourisme pour le développement du secteur de la croisière



- Subvention d’investissement en faveur de la société d’économie mixte locale Transport d’énergie électrique en Polynésie



- Arrêté relatif au Code du Patrimoine



- Calendrier des manifestations artisanales, culturelles et environnementales de 2019



- Désignation de 5 nouveaux membres de l’Académie paumotu



- Subventions aux établissements publics d’enseignement secondaire



- Attribution de subventions aux fédérations et associations sportives et de jeunesse