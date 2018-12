L'affaire Papy Fat en appel : la famille attend toujours des réponses

Jean-Baptiste Calvas

Les enfants de la victime, eux, auraient souhaité ne pas être obligés de vivre un second procès : "C'est quand même toujours douloureux quand on évoque les circonstances de la mort de notre papa. Je pense qu'ils doivent assumer leur condamnation" déclare Jeannine Loo, fille de la victime.Quelle que soit l’issue du procès, James Lau, l’avocat de la famille du défunt espère en tous les cas que la vérité sera faite car les accusés sont loin d’avoir dit toute la vérité selon lui : "Pour la famille, la peine n'est pas une victoire. La victoire, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la responsabilité. Le fait que chacun des accusés nie, et que finalement on ne sait pas comment Papy Fat est décédé, c'est assez insupportable".Le procès, qui est le dernier de cette session d’assises, doit s’achever vendredi. Alors qu’ils comparaissaient libres en première instance, les quatre accusés sont aujourd'hui détenus.