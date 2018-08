L'adieu à la Saga 2018

Rédaction web avec Ronny Mou-Fat

Chants et danses ont clôturé en beauté l'aventure de la Saga 2018 à Huahine. L'occasion pour les invités de visiter le camp de base ou s'est déroulée la Saga 2018 qui a permis au 720 enfants de découvrir des horizons nouveaux et de s'adonner à des loisirs qu'ils ont peu l'occasion de pratiquer.Mais pour s'occuper d'autant d'enfants, il faut un encadrement conséquent. Comme nous l'explique Doudou de St Cyr. "On était environ 110 personnes en alternance à encadrer les enfants. chaque semaine, il y avait entre 40 et 50 personnes sur le motu, spécialement pour les enfants."il ne faut pas oublier les familles d'accueil qui ont œuvré dans l'ombre pour que les enfants repartent avec de bons souvenirs. Et c'est avec un pincement au cœur que celles-ci sont venues dire au-revoir aux enfants. "On a le cœur qui se resserre drôlement, et demain cela va être très très dur. Je ne préfère pas penser à demain. Je me concentre sur aujourd'hui. C'est la fête" explique une femme.Du coté des enfants, on retient ses larmes. "Je remercie beaucoup nos familles d'accueil, ils nous ont bien accueillis et demain on va pleurer car cela nous fait mal au cœur de les quitter.", raconte une jeune fille. Même son cloche chez les garçons. "Je remercie toute la famille qui m'a accueilli. Merçi beaucoup."Cette dernière journée était aussi l'occasion pour familles, enfants et encadrants de se retrouver une dernière fois de partager un repas et de s'amuser avant le grand départ.