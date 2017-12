L'acteur de Arrow fait une crise de panique à Moorea

Depuis la semaine dernière, l'acteur Stephen Amell alias Green Arrow est à Moorea. Avec son épouse, ils célèbrent leur anniversaire de mariage. Samedi dernier, il a fait de l'accrobranche à Moorea. Sur le parcours, il a été pris d'une crise de panique dont il témoigne sur sa page Facebook :" J'ai cru que j'étais sur le point de faire une crise cardiaque."Stephen Amelle a finalement réussi à terminer le parcours et à descendre." Tout ce que je voulais était de l'eau et de l'oxygène."L'acteur raconte que cette crise de panique est dû au monde qu'il y avait ce jour-là autour de lui. Une expérience qui ne lui était jamais arrivé avant et qu'il n'est pas près d'oublier.