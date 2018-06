L'Uruguay retrouve la France en quarts de finale

P.Bastianaggi

Face à un adversaire organisé et discipliné sur le plan défensif, le Portugal a eu du mal à trouver des espaces et Cristiano Ronaldo n'a eu qu'un seul tir de cadré sur la première mi-temps. Efficace, l'Uruguay a rapidement concrétisé avec Cavani, buteur de la tête. En deuxième mi-temps, sur un corner, Pepe d'une tête puissante égalise pour le Portugal.A la 62ème minute, la Celeste reprend l'avantage grâce à Cavani d'une frappe sans contrôle du droit. L'attaquant parisien sera remplacé à la 71 eme minute suite à une blessure. Vers la fin, le match s'est transformé en attaque défense dans le camp uruguayen, le Portugal monopolisant le ballon. Malheureusement pour les Portugais, aucun exploit n'est venu de la part de Ronaldo. Ce n'était pas le bon mondial pour les deux meilleurs joueurs au monde. Messi et CR7.