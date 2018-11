L'Union Polynésienne pour la Jeunesse fête ses 40 ans

Rédaction Web avec Hitiura Mervin



Pour connaitre l’histoire de l’UPJ, il faut remonter jusqu’en 1978, année au cours de laquelle le Comité Territorial de la Jeunesse prend forme sous l’impulsion des pouvoirs publics. Son but : mener des actions en faveurs des jeunes grâce au soutien des associations.En avril 2003, le CTJ devient Te Tama Ti’a Hou – Union Polynésienne pour la Jeunesse sous la présidence d’Aldo Tirao. Hier soir de nombreuses associations étaient présentes pour cet anniversaire et l’UPJ a tenu à remercier chacune d’elle en récompensant ceux qui ont œuvré pour les jeunes de nos îles. "Nous sommes très heureux aujourd'hui de tous les efforts et de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à ce jour." assure Vaitea Le gayic, trésorière UCJG , qui en profite pour lancer un appel à la jeunesse. "Vous voulez être entendus et écoutés, venez vers nous. Nous sommes là pour vous accueillir."Et si cette cérémonie était l’occasion de rendre hommage aux pionniers et figures du monde associatif, cette soirée était aussi celle des jeunes. On ne les présente plus, depuis maintenant quelques années les All In One se produisent sur les scènes locales et internationales et c’est une formation qui a encore de beaux jours devant elle. "On remercie l'UPJ car c'est grâce à eux que l'on s'est fait connaître en 2016 quand nous avons été lauréats et encore cette année ils nous ont aidé à concrétisé nos projets et on leur souhaite un joyeux anniversaire."Et d’autres projets pourraient voir le jour en 2019, puisque selon le directeur de la jeunesse et des sports, Anthony Pheu, les subventions en faveur de programmes destinés aux jeunes pourraient augmenter l’an prochain.