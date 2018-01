L'UPF propose une "nuit de la lecture" le 20 janvier

Rédaction web

La bibliothèque universitaire s'anime. L'UPF organise une nuit de la lecture le 20 janvier sur le thème des "gourmandises de lecture". Des étudiants en licence et master mais aussi des éditeurs du fenua participeront à l'événement. Ils présenteront leurs publications.L'événement est destiné aux adultes comme aux enfants : Coco la conteuse sera également là.Au programme aussi : une conférence sur le vocabulaire de la nuit présentée par un enseignant-chercheur.De nouvelles formes de lecture seront évoquées grâce à l’utilisation de tablettes numériques qui serviront à présenter Ana’ite, la nouvelle bibliothèque numérique polynésienne.Enfin, parce que la littérature inspire les réalisateurs et le cinéma, l'Université prévoit une projection du film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton viendra clôturer cette soirée.La Nuit de la lecture est une première au fenua mais existe déjà ailleurs. Elle a pour but de promouvoir, à travers des animations gratuites de toute nature, le plaisir de lire, le goût des découvertes, de l’échange et du partage.Le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine et Outre-mer, les bibliothèques et les librairies ouvrent grand leurs portes et proposent de découvrir d’une manière festive la richesse de leurs collections, de profiter de leurs conseils, de connaître les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires du passé, d’échanger, de jouer autour des mots.