L'UPF ouvre un diplôme universitaire de chargé de communication

PRATIQUE

La formation comprend un tronc commun de 102 h et 2 modules optionnels.Le tronc commun permet d’assimiler le pilotage de la politique de communication, de découvrir les techniques de rédaction appliquée au web, de gérer une campagne d’e-mailing, de maîtriser la chaîne graphique, de connaître les outils et usages pour animer une communauté sur les réseaux sociaux, d’apprendre à collaborer avec les médias, tout en comprenant les dispositifs législatifs pour sécuriser une stratégie de communication.Ensuite, 2 modules optionnels sont à choisir parmi les modules suivants : Stratégie et gestion de la marque, communication des collectivités pour réussir son marketing territorial, maîtrise des outils Google Adwords et Analytics, et enfin organisation de la communication événementielle pour mettre en œuvre une manifestation.Ces modules optionnels permettent ainsi d’apporter des compléments, pour approfondir certains aspects de la communication commerciale, digitale ou institutionnelle.Le coût de la formation dépend du statut du candidat, 98 000 Fcfp pour les étudiants et 150 000 Fcfp pour les adultes en activité (salarié, patenté, fonctionnaire).