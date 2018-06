L’OPH récupère les résidences Grand à Pirae et Mariani à Afaahiti

D'après le compte-rendu du conseil des ministres

La Cité Grand, à Pirae, et Mariani, à Afaahiti, sont destinées à accueillir des logements sociaux gérés par l’Office polynésien de l’habitat (OPH).Les études de réhabilitation de ces sites ont été lancées par l’OPH. Elles doivent s’achever au cours de cette année.L’opération dans sa phase travaux de la réhabilitation de l’ensemble de la cité Grand doit commencer au premier trimestre 2019. Celle de la cité Mariani est programmée en deux tranches : la première pour octobre 2018, puis la seconde en février 2019.Cette réhabilitation permettra de mettre à la location 121 logements, sur la Cité Grand, qui seront destinés à loger des familles, jeunes couples et étudiants, et 24 fare, sur la cité Mariani, destinés à des familles.