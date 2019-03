L'OPH célèbre ses 40 ans

Depuis ses quatre décennies d'existence, l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) assure le rôle de Maître d’ouvrage pour son propre compte ou pour le compte de tiers, et de bailleur social et il exerce également des missions de service public et commercialise des kits de fare pour les particuliers et les institutionnels.



Pour fêter ses 40 ans, l'OPH organisait une soirée vendredi à la présidence, en présence du Président du Pays Edouard Fritch, du Haut-commissaire René Bidal, de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, du directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, et d’anciens directeurs et salariés de l’établissement.