L'Internet fixe en panne ce dimanche

Colère sur la toile polynésienne ce dimanche matin. Les internautes n'arrivent plus à accéder au web via l'internet fixe. Selon nos confrères de Radio 1, un problème d’alimentation électrique survenu lors d’une opération de maintenance des équipements OPT à Hotuarea serait à l’origine des perturbations. Une information confirmée par l'OPT.À midi, internet était toujours en panne. OPT et Vini ont publié sur leurs pages Facebook un message à l'attention des usagers : "Le service Internet fixe (sur ADSL et fibre) et le service TV sur offre Vinibox sont interrompus depuis 8h30. Les équipes techniques OPT et VINI travaillent à leur rétablissement. En revanche, le service Internet en 3G/4G fonctionne. Merci pour votre patience."Une patience que beaucoup d'internautes semblent ne plus avoir si on en croit la pluie de commentaires sur les réseaux sociaux...