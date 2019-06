L'Eglise Protestante Ma'ohi part en campagne d'information sur le nucléaire

Rédaction web avec Jeanne Tinorua

C’est donc une vaste campagne de communication qui a démarré au mois d’Août dernier. Au travers de l’association Moruroa e Tatou, l’Eglise protestante a décidé d’aller à la rencontre de ses paroissiens, ceux surtout qui sont encore très peu informé des conséquences néfastes du nucléaire en Polynésie.« Notre objectif est de resituer le fait nucléaire dans son contexte, car beaucoup de choses sont dites et prêtent à confusion. Je remercie d’ailleurs le pasteur Mitema Tapati qui apporte des réponses à certaines zones d’ombres. Même si aujourd’hui on peut dire que ce sujet n’est plus dissimulé. » explique Teriimateata Mana, membre de l'Eglise protestante Ma'ohi.Une implication de l’Eglise dans ce combat qui reste sans faille depuis le début des essais atomique en Polynésie. D’ailleurs, une marche pacifique est prévue le 2 juillet pour rappeler la première explosion nucléaire réalisée à Moruroa.Après la commune de Faa’a, la délégation se rendra à Pueu puis à Taha’a. Et nous saurons peut-être enfin qui succèdera à Roland Oldham à la tête de l’association Moruroa e Tatou, suite aux entretiens des candidats prévu la semaine prochaine.