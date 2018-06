L'Autonomie pour affirmer l'identité polynésienne

Dans un discours, le président du Pays a rappelé que 34 ans après sa naissance, le Pays est rassemblé "pour rendre un hommage à tous ceux qui, depuis Pouvanaa, se sont battus pour cette légitime aspiration".



Persuadé que "l’Autonomie reste le meilleur cadre institutionnel pour notre Pays et l’élection qui vient d’avoir lieu montre que cette vision est partagée par la plus grande majorité des Polynésiens", Edouard Fritch a vanté les avantages du statut. "Cette Autonomie nous permet à la fois : d’être polynésien, de vivre notre culture et d’affirmer fièrement notre identité ; bref, d’être nous-même ; d’être moderne et de vivre pleinement notre temps ; d’être en sécurité et protégé par cette grande Nation qu’est la France, alors que tant de menaces agitent le monde. (...)".



