L’Australien Christian Wilson remporte la Tahiti triathlon oceania cup

Oriano Tefau

Christian Wilson est le grand gagnant de la Tahiti triathlon oceania cup dans la catégorie élite. Il a parcouru les 27 kilomètres de la course en 58 minutes et 6 secondes.Les hommes ont été les premiers à se lancer dans l’épreuve de natation. Deux minutes après, ce sont les dames qui se sont jetées dans le grand bain.Au son des pahu, l’Américain Duncan Reid, numéro 7 mondial junior l’an dernier, a été le premier à sortir de l’eau. Il était talonné par l’Australien et le Kiwi Bradley Cullen.Christian Wilson a conservé sa place de leader jusqu’au bout des 5 kilomètres de course à pied. L’Américain prend la deuxième place. Le Néo-Zélandais se classe troisième.Chez les dames, c’est l’australienne Joann Miller qui prend la première place. Elle a terminé sa course en 1h7mn et 58 s.