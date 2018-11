L'Australie veut ouvrir un consulat en Polynésie

Rédaction web avec AFP

Dans un discours prononcé le 8 novembre à Townsville (Queensland), Scott Morrison a parlé d'un "nouveau chapitre" entre l'Australie et le Pacifique et a annoncé la création d'un futur consulat australien en Polynésie. Jusqu'à présent, c’est le consulat général d’Australie à Nouméa qui couvre le Pays, tout comme Wallis et FutunaLe premier ministre australien a également indiqué que des missions diplomatiques seront prévues aux îles Cook, aux Palaos, à Niue et aux îles Marshall. L’Australie sera représentée dans chaque pays membre du Forum des îles du Pacifique.L’Australie souhaite aussi développer sa coopération en matière de défense, de sécurité intérieure et de sécurité aux frontières dans la région. "Nous voulons travailler avec nos partenaires des Îles du Pacifique pour construire une région Pacifique qui soit stratégiquement sûre, stable économiquement et politiquement souveraine", a déclaré Scott Morrison alors que Canberra se prépare pour un sommet de l'Asie-Pacifique (Apec) la semaine prochaine à Port Moresby.Un fonds d’aide au financement d’infrastructures dans les pays du Pacifique et au Timor oriental, doté de 2 milliards de dollars australiens (environ 151 milliards de francs Pacifique) sera créé, tandis que l’agence en charge du financement extérieur australien sera dotée d’un milliard de dollars supplémentaire, pour le financement d'exportations afin de soutenir les investissements dans la région.