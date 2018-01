L’Aremiti 6 sera construit par un groupe australien

Rédaction web

C’est un contrat à plus de 2 milliards de Francs (30 millions de dollars australien). Austal Limited a annoncé être en charge du dessin et de la construction du nouveau ferry de SNC Aremiti, filiale du groupe Degage : le Aremiti 6. En septembre, une licence d'armateur a été accordée pour son exploitation en remplacement de l'Aremiti 5.Selon un communiqué d'Austal Ltd, ce ferry devrait être capable d’accueillir 620 passagers et 30 deux-roues, véhicules et fret. Il fera 49 mètres de long.« Ce sera le 5ème bateau livré par Austal à la Polynésie française depuis 2002. »Le spécialiste de la construction navale a construit quatre ferrys pour le groupe Degage.Austal annonce que la construction de l’Aremiti 6 devrait débuter en 2018 sur sa base des Philippines. La livraison est prévue pour juillet 2019.