L'Allemagne qualifiée pour les demi-finales !

Dans ce match plutôt fermé, aucun des deux clans n'a su inscrire de buts lors de la première période. Tout s'est joué au retour des vestiaires.



La Mannschaft a ouvert le score grâce à Mezut Ozil à la 65’ de jeu. Dix minutes plus tard, suite à une faute de main de Boateng dans la surface de réparation, l’Italie est revenue au score avec un penalty transformé de Bonucci.



Plus aucun but ne sera marqué dans le temps réglementaire, ni pendant les prolongations.



La séance de tirs au but a ensuite été très indécise, avec pas moins de 7 tirs manqués ou arrêtés par les gardiens. C’est finalement Hector qui a libéré l’Allemagne et envoyé son équipe en ½ finale de l’Euro.



Les Allemands affronteront, jeudi prochain, le vainqueur du match France - Islande, prévu dimanche.