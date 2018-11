L'AS Dragon va affronter le FC Versailles à Clairefontaine

Plus que quelques heures avant le grand match ! Dans la nuit de samedi 17 novembre à dimanche 18 novembre, les joueurs de l'AS Dragon affronteront le Football Club Versailles à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France de football. Les champions de Polynésie qui sont arrivés à Paris depuis quelques jours s'entraînent assidûment malgré des conditions climatiques difficiles, bien loin de celles de fenua : brouillard, pluie et froid sont au rendez-vous. "On a beaucoup travaillé (...) Cette année, on doit faire mieux" explique Timiona Asen, entraîneur de l'AS Dragon.



Pas question en effet de reproduire les mêmes erreurs qu’il y a deux ans. En Normandie face à l’US Avranches, l’équipe tahitienne avait sombré 8-0."On s'est préparés. On a pu arriver plus tôt pour pouvoir s'adapter au climat. Tout est de notre côté. À nous de faire en sorte maintenant que tout se passe bien pour la Polynésie !" poursuit de son côté, Tamatoa Tetauira, capitaine de l’AS Dragon.