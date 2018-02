L'AS Dragon dans la course à la Champions League sur TNTV

En direct Web et à la télé en différé

TNTV retransmettra tous les matchs en direct-streaming sur

et sur la

. Ils sont diffusés en différé à la télé

, le soir-même pour les rencontres de l'AS Dragon, et le lendemain soir pour les autres matchs.

, TNTV se met à l'heure du ballon rond, avec l'OFC Champions League 2018, la plus prestigieuse compétition de football des clubs océaniens. La chaîne diffusera les. Un tournoi durant lequel l’, tête de série affrontera l’AS LOSSI, finaliste de la Super Ligue calédonienne, ERAKOR GOLDEN STAR finaliste de la VVF National Super League au Vanuatu et les SOLOMON WARRIORS, récents champions des Iles Salomon. Les 2 premiers seront qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Marama Vahirua et ses coéquipiers feront-ils briller les couleurs du club ? La réponse sur TNTV.