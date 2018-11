Kylian Mbappé entre dans le livre des records

Rédaction web

C'est un nouveau sacre pour le jeune prodige du football français qui va faire son entrée dans le Guinness World Records , l’autorité mondiale des records, "au sein des pages d’ouverture de l’édition 2020 à paraître en septembre 2019" explique un communiqué.L'attaquant du PSG est à ce jour le plus jeune buteur dans une demi-finale de Ligue des champions, en marquant un but à 18 ans et 140 jours, avec l'équipe de Monaco contre la Juventus Turin le 9 mai 2017. Et il est également le plus jeune footballeur au monde a être nommé au célèbre trophée du Ballon d'or, à l'âge de 18 ans et 293 jours. Il détrône ainsi Michael Owen qui, en 1997, figurait dans la sélection à 18 ans et 9 mois.Quant à savoir si Kylian Mbappé cumulera un troisième record supplémentaire en devant le plus jeune joueur ayant obtenu le Ballon d’or, il faudra attendre le 3 décembre.