Krystal Garcia, une jeune Polynésienne de combat

Krystal Garcia a quitté le fenua il y a maintenant 3 ans, et ses parents dès 14 ans. Après Bordeaux, elle est aujourd'hui installée à Paris où elle suit un cursus de sport-étude à l’Institut National du Sport (INSEP) : judo et terminale ES. Un combat que notre judoka compte bien mener de front car elle compte poursuivre ses études et intégrer à terme l’institution douanière.



"Ma carrière de maître-chien dans la douane, ça serait plus après ma carrière sportive. Mais il est tout à fait possible de combiner les deux : donc de faire mes formations et le judo, notamment avec la fédération française de judo qui a une convention avec les douanes françaises. J'espère avoir un beau palmarès pour pouvoir obtenir ma convention avec les douanes et assurer mon avenir professionnel avec eux" confie la judoka.