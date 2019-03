Krystal Garcia se distingue aux championnats de France juniors

Rédaction web avec Éric Dupuy

C’était inespéré pour Krystal Garcia, blessée au pied encore en début de semaine. Elle a livré un combat rigoureux, ce dimanche à Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne, aux championnats de France juniors de judo, lui permettant de décrocher la médaille de bronze dans la catégorie -78 kg."L’année dernière je n’ai pas pu y participer, j’étais blessée, dit-elle. Les championnats de France cadets, l’année dernière, ne se sont pas super bien passés et là ça fait plaisir, puisque j’ai repris le judo lundi. Et d’avoir ça à la fin de la semaine, ça montre que je travaille quand même et que je suis venue pour quelque chose. Ce n’est pas l’or, mais ça fait quand même plaisir, ça console."En revanche, pas de chance pour Sarry Pahape. La championne d’Europe juniors de ju-jitsu est tombée dès le 1tour en judo, sur la future championne de sa catégorie, les +78 kg. Et Teipoteani Tevenino en -63 kg a aussi été éliminée dès le premier tour.Les jeunes championnes s’envoleront pour le Portugal les 16 et 17 mars prochains afin de se mesurer aux champions juniors européens, en espérant toujours conquérir une médaille… Et plutôt en or, cette fois-ci !